Dying Light 2 Stay Human: Neue Dying 2 Know More Episode veröffentlicht

Techland hat eine neue Episode von Dying 2 Know More veröffentlicht.

In der neuen Folge von Dying 2 Know More erfahren Zuschauer, was verlassene Strukturen sind und welche Funktion sie in Dying Light 2 haben.

Paulina wird die Zuschauer wieder mit den neuesten Informationen über die Welt von Dying Light 2 versorgen und dieses Mal Tymon Smektała, den Lead Game Designer, befragen.

Durch das City Alignment System können Spieler die Welt maßgeblich beeinflussen, dabei sind verlassene Strukturen eines der Hauptelemente.

Durch ihre Entscheidungen verändern Spieler die Welt um sich herum und können sogar verlassene und zerstörte Gebäude in nützliche Orte verwandeln – nicht nur für die Hauptfigur, sondern auch für die gesamte Gemeinschaft, die in The City lebt.

Mehr Informationen darüber, was Spieler in Dying Light 2 Stay Human erwartet, finden sich in der neuen Dying 2 Know More Episode: