Dying Light 2 Stay Human: Weihnachtsgrüße, D2K More und mehr

Dying Light 2 Stay Human: Techland präsentiert eine neue Episode von Dying 2 Know More.

Techland hat eine neue Episode von Dying 2 Know More (D2K More) veröffentlicht, der originellen Webserie mit Entwickler-Interviews, die als zusätzliche Ergänzung zu Dying 2 Know fungieren.

Sie bietet den Spielern mehr Details und einen tieferen Einblick in die Welt von Dying Light 2 Stay Human. Der Gast dieser Folge ist Agata Sykuła, UI Producer bei Techland, die uns mehr über UI, HUD, die Zugänglichkeitsoptionen und die allgemeine Benutzererfahrung in Dying Light 2 Stay Human erzählt. In dieser Episode wird auch deutlich, wie wichtig das Feedback der Community ist. Im Vordergrund stehen dabei die Möglichkeiten der Spieler, das HUD und andere Elemente anzupassen, um ihren Spielkomfort zu erhöhen.

Zusätzlich zu dieser Episode möchte Techland seinen Fans auf der ganzen Welt frohe Feiertage wünschen. Dazu wurde extra ein Feiertagsvideo veröffentlicht:

Techland feiert außerdem sein 30-jähriges Bestehen! Zu diesem Anlass haben sie sich mit GOG und Steam zusammengetan, um den Spielern die Möglichkeit zu geben, einige ihrer früheren Spiele völlig kostenlos zu spielen. Es wird sogar noch weitere Geschenke und Angebote für die Spieler geben. Für weitere Details besuchen Sie bitte den speziellen Jubiläumsbereich auf TechlandGG, Techlands eigenem Belohnungsprogramm für Spieler.

Die Zuschauer dieser Folge haben auch erfahren, dass TechlandGG ein neues Update erhalten hat, was bedeutet, dass Spieler spezielle Erfolge auf der Website aktivieren und Belohnungen erhalten können. Dies wird auch für Dying Light 2 Stay Human gelten, sodass Spieler einen Vorsprung bei der Erkundung von The City haben.

Dying Light 2 Stay Human, erscheint am 4. Februar 2022 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch (Cloud-Version).