Dying Light 2 Stay Human: Wettbewerb, vier neue Booster-Events und Rabatte

Der New Game+ mit dem Update 1.3.0 in Dying Light 2 Stay Human ist bereits verfügbar, aber das sind noch nicht alle Neuigkeiten zum Spiel diese Woche. Techland startet vier spezielle Booster-Events, die den Spielern helfen, Materialien und Erfahrungspunkte zu sammeln und die Nacht in The City zu überleben.

Die vier neuen Booster-Events zu Dying Light 2 Stay Human:

Woche 1: Doppeltes XP Wochenende – 28. April bis 2. Mai

Woche 2: Trove of Crystals Wochenende – 5. bis 9. Mai – (Bessere Kristallkerne in Dark Hollows)

Woche 3: Blue Moon Wochenende – 12. bis 16. Mai (Verbesserte nächtliche Infektionsimmunität und Resistenz gegen Chemikalien)

Woche 4: Hypermode Wochenende – 19.-23. Mai (Feinde werden beim Aufprall in die Luft katapultiert)

Spieler können die Vorteile der Blue Moon und Hypermode Wochenenden nutzen, um mit zusätzlicher Stärke und Immunität noch mehr Spaß am Spiel zu haben.

Techland hat dazu zusammen mit seinen Partnern einen Sale vorbereitet. Spieler können die Dying Light 2 Stay Human Standard Edition 20 Prozent günstiger kaufen (15 Prozent gibt es für die Deluxe Edition und 10 % für die Ultimate Edition). Auf Steam gibt es den Rabatt zwischen dem 28. April und dem 11. Mai. Der Rabatt im Epic Games Store wird vom 28. April bis zum 2. Mai gewährt. Im Microsoft Store sind die Rabatte noch nicht aufgeführt.

Was hat Techland sonst noch vorbereitet? Das lässt sich am besten herausfinden, indem man sich die neue Folge von At The Fish Eye ansieht. Nicolas erklärt, wie die Fans ein extrem seltenes (nur 240 Stück produzierte) Sammlerstück aus Dying Light 2 Stay Human gewinnen können – das Pilgrim’s Handbook!