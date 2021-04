Dying Light 2: Entwickler über Kartengröße und technische Probleme

Autor:, in / Dying Light 2

In einem Interview sprach Łukasz Burdka über Probleme mit der neuen C-Engine und viel größere Karte von Dying Light 2.

Techland, der Entwickler des Spiels Dying Light 2, hat sich bis jetzt nur sehr vorsichtig zum Veröffentlichungsdatum ausgesprochen. Einzig in einem Entwickler-Update wurde das Jahr 2021 kurz erwähnt.

In einem Interview mit WCCF gab Łukasz Burdka, Senior Technology Programmer von Techland, Einblicke in die internen technischen Probleme mit der neuen C-Engine und den frühen Entwicklungsphasen von Dying Light 2.

Burdka erklärte, dass „die Umstellung auf die C-Engine etwas mit der Vorproduktionsphase von Dying Light 2 in Konflikt geraten ist. Unsere Entwickler brauchten Zeit, um sich an die Technologie anzupassen und unsere Engine-Abteilung brauchte Zeit, um die Benutzererfahrung des neuen Editors zu verbessern“. Umgehen konnte man die neue Engine leider nicht, da sie für die detailreiche und große Welt von Dying Light 2 gebraucht werden würde, so Burdka.

Das Studio gab vor einiger Zeit an, dass die Karte circa viermal größer, als die des Vorgängers werden würde. Auf Nachfrage, ob diese Behauptung immer noch zutreffend ist, antwortete Burdka, dass „nicht die Engine ein Problem mit großen Welten haben würde, also ist es nicht die Technologie, welche uns begrenzt. […] Was die Größe der Karte tatsächlich begrenzt, ist die Zeit, welche wir brauchen, um die Stadt mit einzigartigen Gameplay-Elementen sowie aufregenden Geschichten zu füllen, damit sie lebendig wirkt.“

Dying Light 2 ist zurzeit in Entwicklung und wird voraussichtlich für Xbox One, PlayStation 4 und PC erscheinen. Auch eine Xbox Series X|S und PlayStation 5-Version sei in Planung. Diese soll Raytracing, 60 FPS und eine 4K Auflösung unterstützen.