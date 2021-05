EA SPORTS PGA Tour: PGA Championship und Club Professionals enthalten

Autor:, in / EA SPORTS PGA Tour

Mit dem Start der PGA Championship 2021 in dieser Woche am „Ocean Course“ des Golfresorts Kiawah Island verkünden Electronic Arts und die PGA of America weitere Details zu ihrer Partnerschaft, um die Aufregung der PGA Championship in EA SPORTS PGA TOUR sowohl auf als auch außerhalb des Grüns authentisch zu den Spielern zu bringen.

EA SPORTS PGA TOUR, das im Frühjahr 2022 erscheint, wird exklusiv alle ver großen Championships beinhalten:

Masters PGA Championship U.S. Open Championship The Open Championship.

Golf-Fans können außerdem auch an den größten PGA TOUR Events teilnehmen.

EA SPORTS geht eine Partnerschaft mit PGA of America ein, um Spieler in den Genuss einer virtuellen PGA Championship kommen zu lassen. Sie werden dazu in der Lage sein, die historische Wanamaker Trophy über ihre Köpfe zu heben, die Siegesfeier zu genießen, als oder gegen PGA-Champions der Vergangenheit zu spielen und auf dem im Spiel übertragenen Platz der PGA Championship 2021 auf Kiawah Island antreten zu können. Der Platz, der 2022 beim Southern Hills Country Club Verwendung finden wird.

„PGA of America hat es sich zum Ziel gesetzt, das Interesse und die Teilnahme am Golfsport zu erhöhen, und wir freuen uns unglaublich darüber, dass wir mit EA SPORTS als Partner arbeiten können, um das Ziel zu verfolgen, die nächste Generation zu erreichen“, sagte Jim Richerson, Präsident der PGA. „Das Team von EA SPORTS setzt zusammen mit der PGA alles daran, die PGA Championship im Spiel so authentisch wie möglich nachzubilden und wir sind sehr aufgeregt darüber, dass dieses Spiel ein Rampenlicht auf Profis der PGA werfen wird, die als einige der wichtigsten Botschafter des Sports überhaupt gelten.“

Die PGA of America vereint beinahe 28.000 PGA-Profis des ganzen Landes unter ihrem Banner, die alle hart daran arbeiten, die Liebe zum Spiel durch Coaching, Trainingsarbeit und mehr an die nächste Generation zu übermitteln.

In Anerkennung an einen sehr einzigartigen Aspekt der PGA Championship wird EA SPORTS PGA TOUR nach seiner Veröffentlichung auf der Rangliste die Mitglieder des „Team of 20“ PGA-Club-Professionals beinhalten, die sich jedes Jahr einen Platz bei der PGA Championship sichern.

Das Spiel wird außerdem auch Tutorials und Coaching-Herausforderungen enthalten, die in Zusammenarbeit mit der PGA-Abteilung für Bildung und Spielerentwicklung erstellt wurden und unseren Spielern wichtige Fähigkeiten sowohl für das Spiel als auch für die echte Welt beibringen werden.

„Es ist immer schön, sich dem besten Championship-Platz im Spiel stellen zu können. Ich bin froh, dass EA SPORTS so viele der Traditionen zum Spiel hinzufügen wird, für die die PGA Championship bekannt ist, einschließlich des Hervorhebens der Mitglieder des ‚Team of 20‘ PGA-Professionals“, sagte der zweifache Sieger der PGA Championship Brooks Koepka.

EA SPORTS PGA TOUR wird von EA Tiburon in Orlando und Madrid entwickelt. Weitere Details sowie das genaue Veröffentlichungsdatum werden in den kommenden Monaten angekündigt.