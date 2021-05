SONY: Patent für eSports-Wettplattform gesichert

Autor:, in / SONY

Spieler könnten in Zukunft auf der PlayStation für eSports-Turniere Wetten abschließen. Ein entsprechendes Patent von Sony Interactive Entertainment aus dem Jahr 2019 scheint das theoretisch zu ermöglichen.

Das Patent wurde vor zwei Jahren eingereicht, die Unterlagen aber erst jetzt veröffentlicht.

Anhand von Daten aus einzelnen Matches oder der gesamten Karriere eines Spielers bzw. eines Teams könnten so die Quoten und die Chance auf einen Sieg oder Niederlage errechnet werden. Diese dürften eine Wettentscheidung dann erleichtern.

Auch für Szenarien sollen Wahrscheinlichkeiten errechnet werden können. Beispielsweise, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass an einer bestimmten Stelle im Spiel ein oder mehrere Charaktere durch eine Granate sterben könnten.

Der Beschreibung für das Patent zufolge könnten auch besondere Wettarten ermöglicht werden. Darunter das Wetten gegen einen Freund oder darauf, wie lange das Match noch dauern wird.

Ob Sony ein solches System auf den Markt bringt und etwa in die PlayStation oder anderswo implementiert, bleibt abzuwarten. Unternehmen reichen ständig Patente für Ideen ein, aus denen am Ende aber nichts wird. Interessant ist in der Hinsicht allerdings, dass Sony im März die Evolution Championship Series (EVO) übernommen hat. Bei diesem eSports Event werden ausschließlich Turniere zu Kampfspielen veranstaltet.