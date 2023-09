EA SPORTS WRC 23: Deep Dive 02 veröffentlicht

EA SPORTS präsentiert den zweiten Deep Dive zu WRC, dem offiziellen Spiel zur FIA World Rally Championship, welches am 03. November für PS5, Xbox Series X|S und PC via die EA App, Epic Store und Steam erscheinen wird.

In ihrem zweiten Deep Dive teilt EA SPORTS weitere Informationen zu Inhalten, auf die sich Spieler zum Release von WRC freuen dürfen. Der Fokus liegt hierbei auf den Modi „Karriere“, „Moments“ und Multiplayer, präsentiert von WRC-Journalistin Molly Pettit.

In „Karriere“ muss das eigene Team zum Sieg gegen die weltbesten Rallye-Profis geführt werden. Spieler können hier frei zwischen verschiedenen Einstiegspunkten wählen. Als Teil der Junior WRC werden sie Rally3-Autos fahren, welche einen unkomplizierten Einstieg in das Gameplay bieten. Alternativ können sie in der anspruchsvolleren WRC 2 oder direkt in der Spitzenklasse einsteigen und mit den Rally1-Autos ins Rennen starten, ihr eigenes Rallye-Team erstellen und erste Erfolge erzielen. Durch den Rennkalender ist stetig der Überblick über anstehende Rallyes, Events und andere Meilensteine gegeben.

Außerdem gibt es viele weitere Inhalte, welche Spieler erwarten dürfen:

Im Modus „Builder“ kann ein eigenes Rallye-Auto zusammengestellt werden, an dem von der Positionierung des Motors bis zu einzelnen Bauteilen und äußerem Erscheinungsbild umfassende Anpassungen vorgenommen werden können, um die Leistung des Autos zu maximieren und es an die eigenen Wünsche und Bedürfnisse anzupassen.

„Moments“ bietet die Möglichkeit, ikonische Momente aus der Geschichte der WRC aus der eigenen Perspektive zu erleben. Neue spielbare Rallye-Highlights werden auf regelmäßiger Basis dem Spiel hinzugefügt und stellen spannende Herausforderungen für die Spielerschaft dar.*

„Regularity Rally“ ist ein neuer Herausforderungsmodus, in dem Strecken bei möglichst gleichbleibender Geschwindigkeit absolviert werden müssen.

In der „Rally School“ können Fahrer ihre Fahrkenntnisse polieren und sich mit den verschiedenen Autos und Geländetypen vertraut machen.

„Championship“ bietet das traditionelle Single-Player-Erlebnis, basierend auf dem realen WRC Kalender. In saisonalen Rennen können Spieler in WRC-, WRC2- und Junior WRC-Rennen antreten und um den Sieg fahren.

„Quick Play Solo“ ermöglicht es, eigene Events zu erstellen, bei denen alles nach den eigenen Wünschen angepasst werden kann, darunter die Jahres- und Tageszeit, Wetter, und weiteren Faktoren. Alternativ können zufällig generierte Quick-Play-Sessions gespielt werden. Im Modus „Quick Play Multiplayer“ können diese Herausforderungen mit bis zu 32 anderen Spieler online bestritten werden.

Mit „Clubs“ bietet EA SPORTS WRC, wie auch schon DiRT Rally 2.0, asynchrone, plattformübergreifende Multiplayer-Events. Bei erfolgreichem Abschluss der verschiedenen Herausforderungen können Spieler sich einen Platz auf dem jeweiligen Leaderboard sichern.

In „Time Trial“ können ganz klassisch Rennen absolviert werden, bei denen das Ziel ist, die beste Rundenzeit zu erzielen.

Um die eigenen Erfolge besser feiern zu können, wurde der „Photo Mode“ in das Spiel integriert, durch die Spielenden ihre größten Momente einfangen und mit Freunden teilen können.

Mithilfe des „Livery Editors“ kann die eigene Rennuniform nach Belieben angepasst werden, um das eigene Team besser zu repräsentieren. Neben der Uniform können auch die verschiedenen Autos angepasst und personalisiert werden.

EA SPORTS WRC erscheint am 03. November für PS5, Xbox Series X|S und PC via die EA App, Epic Store und Steam. Als Vorbestellerbonus wird es fünf verschiedene VIP Rallye Pässe geben, die direkt nach dem Launch zusätzliche Inhalte bieten, außerdem drei Packs mit Uniformen und Bekleidung. Zudem wird WRC drei Tage vor Launch spielbar sein.