EA SPORTS WRC 23 Saison 3 startet am 13. Februar und bietet euch zahlreiche neue Inhalte.

EA SPORTS kündigt die Veröffentlichung des Inhaltsupdates für EA SPORTS WRC 23 an, dem offiziellen Spiel der FIA World Rally Championship.

Saison 3 wird am 13. Februar veröffentlicht und bietet Rallye-Fans viele Herausforderungen und Inhalte rund um den Sport, darunter neue Moments, 25 Rallye-Pass-Level und eine Vielzahl an Lackierungen und Kosmetika, die die Spieler erkunden können.

Die neuen Moments in Saison 3 folgen nicht nur der realen Saison 2024, sondern feiern auch die reiche Geschichte der WRC. Tägliche Herausforderungen im Spiel, die von Rallye-Legenden wie Paddy Hopkirk, Teemu Suninen und Erik Cais inspiriert sind, stellen die Fähigkeiten der Fahrer an verschiedenen Orten und in diversen Fahrzeugen auf die Probe.

Weiterhin haben die Spielenden die Möglichkeit, ein dreimonatiges Abonnement für Rally.TV zu gewinnen, dem offiziellen Streaming-Service der FIA World Rally Championship. Um sich einen der 3.000 verfügbaren Codes zu sichern, müssen sie an der virtuellen Rallye Schweden im Spiel teilnehmen.

Weitere Eindrücke zu den neuen Inhalten gibt es in der EA SPORTS WRC 23 Screenshot-Galerie.