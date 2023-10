EA SPORTS WRC 23: Weltmeister Kalle Rivanperä gibt Gas

Autor:, in / EA SPORTS WRC 23

Auch abseits von der Piste lebt WRC-Weltmeister Kalle Rivanperä für seinen Sport – insofern klemmt er sich in einem neuen Video hinter das virtuelle Steuer und testet für Electronic Arts das neue Spiel WRC, welches im November erscheint. Seine Eindrücke teilt Kalle Rivanperä hier:

Als er nach seinem ersten Eindruck zum Spiel gefragt wird, äußert Rivanperä seine Bewunderung für die hochdetaillierte Grafik und die Ähnlichkeit der virtuellen Strecken mit ihren realen Gegenstücken. Er lobt das Fahrerlebnis, das das Spiel bietet und betont hauptsächlich das authentische Handling.

EA SPORTS WRC 23 bietet über 200 einzigartige Rallye-Herausforderungen, die Realismus, Realitätsnähe und Liebe zum Detail bieten. Spieler können sich auf eine große Vielfalt an herausfordernden Terrains freuen, außerdem eine umfangreiche Auswahl an 78 Rallyeautos, die 60 Jahre Sportgeschichte umspannen. Eines der herausragenden Merkmale von EA SPORTS WRC ist das Dynamic Handling System, das für ein realistisches und realitätsnahes Fahrerlebnis sorgt und so die Essenz des Rallyesports einfängt.

EA SPORTS WRC erscheint am 03. November für PS5, Xbox Series X|S und PC via die EA app, Epic Store und Steam.