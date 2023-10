Halo Infinite: Map-Vorschau zu Prism und Forbidden

Am 17. Oktober startet Halo Infinite in eine neue Saison und hat zahlreiche Inhalte für euch im Gepäck. Es ist die bisher umfangreichste Aktualisierung für den Ego-Shooter und hat unter anderem auch zwei neue Karten zu bieten: Prism und Forbidden.

Steigt hinab in das Herz von „Prism“, einer brandneuen Arena-Karte in Halo Infinite, die tief in den Untergrund eintaucht und den Geburtsort der kultigen Needler-Waffe offenbart.

Inmitten des Labyrinths aus Tunneln, Kavernen und verbannten Bergbauausrüstungen navigieren die Spieler durch kolossale Kristallformationen, die sowohl Deckung als auch strategische Vorteile bieten. Prism verbindet Naturwunder mit einem düsteren Schlachtfeld und bietet Spartanern eine immersive und visuell fesselnde Arena für intensive Kämpfe.

Entdeckt die Geheimnisse, die in den heiligen Hallen von „Forbidden“, der aufregenden neuen symmetrischen Arena-Karte in Halo Infinite, liegen! Taucht ein in die rätselhafte Atmosphäre eines uralten Tempels, der sich tief in einen pulsierenden Dschungel schmiegt, wo sich das Schlachtfeld über offene, luftige Räume ausbreitet, in denen eine unsagbare Geschichte widerhallt.

Beide Karten könnt ihr euch jetzt in einer Vorschau anschauen. Dazu wurden erst gestern neue Spielszenen zum Halo Infinite Extraction Modus veröffentlicht. Weitere Details zu Season 5 gibt es in dieser Halo Infinite News für euch.