Halo Infinite: Gameplay-Preview zum Extraction Modus

Schaut euch eine Gameplay-Preview zum überarbeiteten Extraction Modus an, der in Season 5 von Halo Infinite debütiert.

Schon in der nächsten Woche, genauer gesagt am 17. Oktober, startet Season 5 in Halo Infinite.

Über die vielen Inhalte habt ihr euch sicher schon in unserer ausführlichen Meldung sachkundig gemacht. Falls ja, dann wisst ihr auch, dass der Extraction-Modus aus Halo 4 seine Rückkehr feiert.

Er kehrt aber nicht einfach so zurück. Für sein Debüt ihr Halo Infinite wurde er von 343 Industries überarbeitet und für soziales und kompetitives Gameplay angepasst.

Wie sich der Extraction-Modus in Season 5 von Halo Infinite macht, dass könnt ihr euch in einer ersten kurzen Gameplay-Preview anschauen.