EA SPORTS WRC 23: Season 2 erscheint am 14. Dezember

Autor:, in / EA SPORTS WRC 23

Im Rennspiel EA SPORTS WRC wird Season 2 am 14. Dezember live gehen.

Electronic Arts gibt bekannt, dass Season 2 von EA SPORTS WRC am 14. Dezember live gehen wird. Spieler erhalten darin Zugriff auf den aktuellen Rallye-Pass, über 60 neue Moments sowie die erste Mitteleuropa-Rallye, die über 32 Kilometer schnelle, anspruchsvolle Strecke auf 12 Etappen umfasst.

Inspiriert von der letzten offiziellen WRC-Rallye führt der neue Schauplatz Rallye-Fans auf die Straßen der Tschechischen Republik in Mitteleuropa. Der neue Abschnitt der Central European Rally geht am 14. Dezember live und ist in allen wichtigen Spielmodi, einschließlich Karriere, mit verschiedenen Wetterbedingungen und saisonalen Klimazonen kostenlos* verfügbar.

„Unsere Vision für Mitteleuropa ist es, unsere Spieler herauszufordern, an die Grenzen der Fahrzeugkontrolle zu gehen und kalkulierte Risiken einzugehen während sie durch kleine Dörfer, Wälder und über offene Felder fahren. Die Mitteleuropa-Rallye bietet mit ihren breiten, kurvenreichen Straßen und einzigartigen Landschaftsstrecken ein aufregendes Spielerlebnis“, sagt Matthew Battison, Creative Director bei Codemasters. „Dies ist nur der Anfang einer Reihe von aufregenden Updates, die wir für EA SPORTS WRC geplant haben, und wir freuen uns darauf, in den kommenden Monaten weitere Neuerungen zu veröffentlichen.“

Neben verschiedenen Spielverbesserungen markiert dieses Update ab dem 19. Dezember den Beginn eines neuen Rally-Passes, der dem Fahrer die Möglichkeit bietet, bis zu 30 Individualisierungsgegenstände freizuschalten, indem sie im Spiel Erfahrungspunkte sammeln. Außerdem werden in Season 2 über 60 Moments veröffentlicht, die Fans die Möglichkeit geben, die Geschichte der WRC neu zu erleben und einzigartige tägliche Herausforderungen anzunehmen. Acht dieser Moments werden exklusiv für EA Play-Mitglieder verfügbar sein.

Tipps und Tricks zur Bewältigung des neuen Schauplatzes finden sich hier. Die volle Streckenliste gibt es hier zu sehen. Alle Informationen zum Patch rund um das Spiel selbst können hier eingesehen werden.