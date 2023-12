Halo: The Master Chief Collection: Möglicherweise keine weiteren Updates geplant

Ein Dankschreiben von 343 Industries an Entwickler der Halo: The Master Chief Collection könnte auf den endgültigen Abschluss der Entwicklungsarbeiten hindeuten.

Vor knapp neun Jahren erschien die Shooter-Sammlung Halo: The Master Chief Collection für Xbox One. Später folgten Versionen für Xbox Series X|S und PC.

Trotz vieler Probleme in der Anfangszeit wurde der Titel von 343 Industries über die Jahre fortlaufend unterstützt und mit neuen Inhalten und Updates versorgt. Wie es scheint, könnte diese Unterstützung bald enden.

So bedachte 343 einige der Entwickler von Halo: The Master Chief Collection mit einem speziellen Dankschreiben, dem auch ein Metallposter des Spiel-Covers beilag. Folgende Inschrift, die ein Ende der Arbeiten am Spiel andeutet, ist dort zu entdecken:

„Finished The Fight. Halo: The Master Chief Collection 11/2014 – 07/2023“