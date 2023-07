Halo: The Master Chief Collection: Umfangreiches Update verleiht Flügel

Die Halo: The Master Chief Collection erhält ein umfangreiches Update von 343 Industries.

Nach über sechs Monaten meldet sich 343 Industries zurück und kündigt ein Update für Halo: The Master Chief Collection an, das am 12. Juli 2023 veröffentlicht wird.

Dieses Update bringt eine Menge großartiger neuer Inhalte für alle Halo: The Master Chief Collection-Fans mit sich, liefert einige Anpassungen bei der Spielqualität, einige Verbesserungen für Modder und vieles mehr. Den umfangreichen Bericht von 343 Industries könnt ihr euch hier durchlesen. Einige Highlights haben wir dazu für euch zusammengefasst.

Halo: The Master Chief Collection – Update Juli 2023

Geschnittene Halo CE und Halo 2 Inhalte von 2001-2005

Unveröffentlichte Halo-Karten für Modder hinzugefügt

Benutzerdefinierter Spiel-Browser Firefight

Massive Verbesserungen in Firefight

Halo 3 Escalation Slayer + Fiescalation

Halo 4 Kampagne & Spartan Ops Theater

Benutzerdefinierte Video-Hintergrundmenü-Funktion

Benutzerdefinierte Controller Binds/Mapping

Halo Infinite Steuerung-Schema als Vorlage

Der Schädel „Akrophobie“ wurde zu Halo: Combat Evolved hinzugefügt, so dass der Spielercharakter durch alle Kampagnenlevels fliegen kann