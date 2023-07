Halo: The Master Chief Collection: Macworld-Demo von 1999 bald spielbar

Das Mod-Team Digsite hat im vergangenen Jahr mit 343 Industries zusammengearbeitet, um entfernte Inhalte von Halo Combat Evolved wiederherzustellen.

„Von besonderem Interesse für uns waren Design-/Produktionsdokumente, Bungie-Feedback-Notizen, Tags, kompilierte Karten und Quelldaten für bisher ungesehene Multiplayer-Karten“, so das Team via pcgamesn.com.

Zu den wiederhergestellten Inhalten gehören vorwiegend Multiplayer-Karten, die ursprünglich für die PC-Portierung von Halo Combat Evolved entwickelt wurden. Seinerzeit war Gearbox Sofware für die Entwicklung der Maps verantwortlich.

„Gearbox hatte einen Haufen brandneuer Texturen erstellt, die überhaupt nicht verwendet wurden“, sagt Digsite-Teammitglied Ludus. „Ich fand es schade, dass diese Texturen nie verwendet wurden, also beschloss ich, Indoor zu einer brandneuen Karte zu remixen, die diese neu entdeckten Bitmaps besser nutzen konnte.“

Eine Besonderheit ist, dass die lange verschollene Macworld-Demo von 1999 der Halo: The Master Chief Collection hinzugefügt wird. Bevor Halo auf Microsofts erster Xbox landete, war es einmal als Third-Person-Exklusivspiel für den Mac geplant.

„Es hat einige Arbeit gekostet, es in MCC zum Laufen zu bringen. Wir haben es als Sandkasten eingerichtet, in dem man spielen, erforschen und für eigene Mods umfunktionieren kann“, so Digsite.

Die Modder arbeiten zusätzlich an einer ganzen Reihe von geschnittenen Halo 2 Karten und Entwicklungstestgebieten. Es bleibt jedoch abzuwarten, was letztlich wirklich seinen Weg in die Halo: The Master Chief Collection finden wird.