Call of Duty: Next: Erste NBA-Spieler haben es schon gesehen

Call of Duty Next 2023 wurde von Activision Blizzard bereits einigen NBA-Spielern präsentiert.

Activision Blizzard hat offensichtlich eine erste Call of Duty Next 2023 Demo präsentiert und dabei verschiedene NBA-Stars eingeladen. Die Veranstaltung fand im Rahmen der Summer League der NBA statt, die in Las Vegas ausgetragen wird.

Einige NBA-Spieler haben so über soziale Kanäle mitgeteilt, dass sie das neue Call of Duty-Spiel bereits gesehen haben. Mehr Informationen gibt es derzeit nicht.