Kino, Serien & TV: Fort Solis erhält Film- und TV-Adaption

Die Film- und Fernsehadaption von Fort Solis befindet sich derzeit in der Entwicklung, weitere Details sollen in den kommenden Monaten bekannt gegeben werden.

Fort Solis, entwickelt von Fallen Leaf und Black Drakkar und veröffentlicht von Dear Villagers, hat Spieler weltweit mit seiner fesselnden Geschichte und schicker Grafik in seinen Bann gezogen.

Jetzt wartet eine neue, aufregende Reise auf die Spieler. Dank der Zusammenarbeit zwischen Fallen Leaf und Studios Extraordinaires können sich Fans und Neueinsteiger gleichermaßen auf eine vollkommen neue Begegnung mit dem rätselhaften Roten Planeten freuen.

Die Film- und Fernsehadaption von Fort Solis befindet sich derzeit in der Entwicklung, weitere Details werden in den kommenden Monaten bekannt gegeben.

Piotr Kurkowski, CEO bei Fallen Leaf sagte: „Die Unterzeichnung dieses Film- und TV-Produktionsvertrags mit Studios Extraordinaires stellt einen bedeutenden Meilenstein in der Entwicklung der Fort Solis IP dar. Durch diese Partnerschaft öffnen wir neue Tore und Wege, um das in unserem Debüt-Titel etablierte Universum zu erkunden.“

In Fort Solis schlüpfen PC-Spieler in die Rolle des Ingenieurs Jack Leary, der auf einer isolierten Minenbasis auf dem Mars in eine außergewöhnliche Notlage gerät.

Fort Solis nutzt die Leistungsfähigkeit der Unreal Engine 5 und bietet ein komplexes, immersives Setting in den tiefsten Weiten des Weltraums. Mit einer herausragenden Besetzung, darunter Roger Clark aus Red Dead Redemption 2, Troy Baker, bekannt aus The Last of Us und Death Stranding, und Julia Brown aus The Last Kingdom und World on Fire, verankert das Spiel Sie in seinem packenden Sci-Fi-Mysterium.

Während die Nacht hereinbricht und die Ereignisse außer Kontrolle geraten, entschlüsselt sich langsam das gespenstische Geheimnis um das Schicksal der Crew.