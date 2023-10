Eidos Montreal: Neue IP offenbar in Entwicklung

Autor:, in / Eidos Montreal

Stellenanzeigen geben immer wieder Hinweise darauf, wenn ein Studio an einem bislang unangekündigten Projekt arbeitet. So auch im Falle von Eidos Montreal, die jetzt einen Lead Level Designer für ein bislang unangekündigtes Spiel suchen.

Am 27. September veröffentlichte das Studio seine Stellenanzeige, in der jemand mit Erfahrungen in folgenden Punkten gesucht wird:

Ca. 8 Jahre Erfahrung in der Videospielbranche als Level Designer

Ca. 2 Jahre Erfahrung als Lead Level Designer

Erfahrung in den Grundlagen des Leveldesigns, Aktivitäten und deren Einschränkungen

Erfahrung im Open-World-Missionsdesign wünschenswert

Erfahrung im Teammanagement und Coaching mit verschiedenen beruflichen Ebenen (Junior, Intermediate, Senior)

Erfahrung in der Arbeit mit der Unreal Engine ist von Vorteil

Erfahrung in Scripting und Rapid Prototyping

Ausgezeichnete technische Kenntnisse der verschiedenen Produktionsstufen

Die Arbeiten für den neuen Designer deuten indes auf einen Open World Titel hin, mit einer sich anpassenden Umgebung:

Du arbeitest eng mit dem Director-Team zusammen und beaufsichtigst und beaufsichtigst das Design und die Implementierung der verschiedenen Dörfer und zivilisierten Zonen des Spiels, ihre Population von nicht spielbaren Charakteren und die verschiedenen Interaktionen mit dem Spieler

Du arbeitest eng mit den künstlerischen, technischen und narrativen Teams zusammen, um qualitativ hochwertige Aktivitäten und Dörfer zu schaffen

Mentoring des Level-Design-Teams, regelmäßiges Feedback zu seiner Arbeit und seinem beruflichen Fortschritt, Organisation von Meetings, um seine Leistung zu überwachen und zu überprüfen

Unterstützung der Produktions- und Testteams bei der Vorbereitung, Überwachung und Organisation von Verbrauchertests für unsere Aktivitäten und Dörfer

Zusammenarbeit mit dem Produktionsteam, um die Roadmap für jede Aufgabe zu erstellen, die für die Gestaltung von Aktivitäten und Dörfern erforderlich ist

Kommunizieren Sie den Fortschritt der Aktivitäten und der Dorfgestaltung mit den verschiedenen Spielleitern, um Fortschritte, Hindernisse, Bedenken, Risiken und deren mögliche Lösungen zu präsentieren.

Überwachung und Unterstützung bei der Entwicklung der verschiedenen Instrumente, die für die Schaffung von Aktivitäten und Dörfern erforderlich sind

Arbeiten Sie mit dem Spieldesign-Team und dem Spieldirektor zusammen, um die gewünschte Ausführungsqualität und das gewünschte Spielerlebnis für jede Aktivität und jedes Dorf zu erreichen.

Beaufsichtigung der Erstellung von Missions- und Dorfdokumenten und deren Aktualisierung

Etablierung von Verfahren, Standards und Best Practices für die Gründung von Missionen und Dörfern

Zuletzt machte das Studio mit Hinweisen auf einen weiteren Deus Ex Teil auf sich aufmerksam. Im Mai dieses Jahres berichtet wir euch über weitere Stellenanzeigen, die auf das Projekt hindeuteten.