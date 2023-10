Xbox Series X: Spencer reicht PlayStation-Spielern die Hand

In einem Brief anlässlich der Übernahme von Activision Blizzard, lädt Spencer PlayStation- und Switch-Spieler auf die Xbox Series X/S ein.

Die Übernahme von Activision Blizzard ist für Phil Spencer, die Gaming-Branche und vor allem Xbox ganz klar das Ereignis des Jahres!

Neben einem umfangreichen Portfolio freut sich der Xbox-Chef nicht nur auf die Spiele, die Xbox Spieler in Zukunft genießen dürfen, sondern in seinem offenen Brief an die Community lädt er zudem alle Spieler von anderen Konsolen herzlichst ein, die Spiele von Activision Blizzard mit Microsoft zu erleben.

Spencer schrieb: „Für die Millionen von Fans, die Activision-, Blizzard- und King-Spiele lieben, möchten wir, dass ihr wisst, dass heute ein guter Tag zum Spielen ist. Ihr seid das Herz und die Seele dieser Marken, und wir fühlen uns geehrt, euch als Teil unserer Community zu haben. Egal, ob ihr auf Xbox, PlayStation, Nintendo, PC oder Handy spielt, ihr seid hier willkommen – und werdet es auch bleiben, selbst wenn ihr eure Lieblingsserie nicht auf Xbox spielt. Denn wenn alle mitspielen, gewinnen wir alle. Wir glauben, dass unsere heutigen Neuigkeiten eine Welt der Möglichkeiten für mehr Spielmöglichkeiten eröffnen werden. Vielen Dank für die anhaltende Unterstützung. Wir haben in den kommenden Monaten noch so viel mehr vor – ich freue mich auf die Zukunft und kann es kaum erwarten, sie mit euch zu teilen.“