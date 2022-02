Electronic Arts: Mehrere unangekündigte Projekte und Interesse an Übernahmen

Publisher Electronic Arts hat drei bis vier unangekündigte Projekte in Arbeit und ist an Übernahmen interessiert.

Mit Battlefield 2042 konnte Electronic Arts zuletzt keinen Erfolg bei Fans und Anlegern verbuchen und so muss der Publisher nach vorn schauen.

In der Telefonkonferenz zum Quartalsbericht gab Chief Financial Officer Blake Jorgensen einen Ausblick auf kommende Spiele. So erwähnte er neben einem neuen Need for Speed auch drei bis vier weitere, bisher unangekündigte Projekte. Man sei immer auf der Suche nach neuen Spielen, Marken und Erweiterungen.

Um weiterzuwachsen und sei Angebot zu vergrößern, scheinen auch Übernahmen eine Option zu sein. Wobei er dazu nichts Konkretes zu sagen hatte.

„Wir haben ein neues Need for Speed vor uns und es gibt drei oder vier weitere Dinge, die wir noch nicht angekündigt haben, aber Sie können sich vorstellen, dass wir immer versuchen, Wege zu finden, um das Portfolio Jahr für Jahr durch neue Titel, neue IP und Erweiterungen zu vergrößern, und auch durch Akquisitionen, die wir im Moment noch verdauen, aber das bedeutet nicht, dass wir uns nicht weiterhin alles ansehen werden.“

Bereits letzte Woche angekündigt wurden drei neue Spiele aus dem Star Wars-Universum, die von Respawn Entertainment entwickelt werden.