Eville: Update bringt Ritualist Rolle

Autor:, in / Eville

VestGames und Versus Evil haben bekannt gegeben, dass ihr Multiplayer-Social-Deduction-Spiel Eville mit dem November-Update 1.2 neue Inhalte erhalten hat.

Die neuesten Ergänzungen zum Spiel kommen in Form eines neuen Unbekannten, dem Ritualisten, einem neuen Gegenstand für Verschwörergeister namens Poltergeist und einem neuen Händlergegenstand, Kräutertee – den die Spieler trinken können, um 50 Lebenspunkte über einen Zeitraum von 60 Sekunden wiederherzustellen.

In der Rolle des Ritualisten haben die Spieler die Fähigkeit „Verfluchte Puppe herstellen“, mit der sie einen Spieler auswählen und eine Puppe herstellen können, an die sie ihr Leben binden.

Die Puppe kann für Rituale mit einer Vielzahl negativer Auswirkungen auf ahnungslose Spieler verwendet werden, wie z.B. die Fähigkeit Lebensessenz stehlen, bei der sie eine verfluchte Puppe opfern können, um einen Teil des Lebens eines anderen Spielers zu stehlen und die Gesundheit des Ritualisten zu erhöhen.

Als Ritualist haben Spieler außerdem zwei weitere Fähigkeiten: Dunkles Idol: Opfern Sie eine verfluchte Puppe, um ein dunkles Idol zu erschaffen, das Ihr Leben mit dem eines anderen Spielers verbindet. (Dunkle Götzen können zerstört werden).

Geteiltes Schicksal: Jeder erlittene Schaden wird zwischen dem Ritualisten und jedem Spieler geteilt, der von einem Dunklen Idol betroffen ist. Hinrichtungen sind hiervon ausgenommen.

Zusätzlich wird mit dem Update ein neuer Geistergegenstand für Verschwörer in Form von Poltergeist eingeführt, der einen Poltergeist herbeiruft, der allen in seiner Umgebung Schaden zufügt, bis er von einem Geist entfernt wird. Er folgt jedem lebenden Spieler in der Nähe, aber Verschwörer erleiden keinen Schaden.

Das November-Update 1.2 bringt obendrein einige Verbesserungen der Qualität und kleinere Fehlerbehebungen mit sich, die im Folgenden näher erläutert werden.

Korrekturen und Optimierungen

Quests können nun abgebrochen werden

Aktivierte Fallen des Fallenstellers können nun von jedem Spieler aufgesammelt und als Schrott an Händler verkauft werden

Überarbeitung des HUD im Spiel mit neuer Grafik

Vereinbarungen können im Hauptmenü (unter „Zusätzliche Optionen“) eingesehen und gelesen werden

Credits können im Hauptmenü (unter „Zusätzliche Optionen“) eingesehen werden

Whitelist von Wörtern hinzugefügt, die vom Profanitätsfilter ignoriert werden

Bürger-Barrikade: Der Bau einer Barrikade wird nun visuell angezeigt.

Der Benutzername kann im Hauptmenü angezeigt werden, was bei Supportanfragen helfen kann (unter Zusätzliche Optionen)

Bugfixes

UI – Rollenkartentexte waren in Russisch, Chinesisch, Koreanisch oder Japanisch nicht lesbar (Tome of Death, Detective, etc.)

UI – Der Sound des Fortschrittsbildschirms spielte weiter, wenn man die maximale Stufe erreicht hatte

Verschiedene Kollisionen und Fallenplatzierungen auf der Eville-Karte