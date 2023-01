Eville: Umfangreiches Inhalts-Update verfügbar

Autor:, in / Eville

Das umfangreiches Inhalts-Update Season 2: Journey to Frostpit ist ab sofort für Eville verfügbar.

VestGames, ein unabhängiges Spielentwicklungsunternehmen, und Versus Evil, ein führender unabhängiger Videospiel-Publisher, gaben bekannt, dass ihr Multiplayer-Social-Deduction-Spiel Eville ein umfangreiches Inhalts-Update erhalten hat – Season 2: Journey to Frostpit – das ab sofort auf Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, Steam, The Humble Store, VersusEvil.com und bei anderen PC-Händlern erhältlich ist.

Eville Season 2: Journey to Frostpit lädt die Spieler in die aktive, schneebedeckte Bergbaustadt Frostpit ein, die Heimat der Orks. Die Stadt liegt eingebettet in den Bergen und bietet neue Gebiete zum Erkunden und neue Quests zum Abschließen.

Die krönende Errungenschaft der Orks ist die schöne, aber imposante Bergbauanlage und Schmiede im Herzen von Frostpit. Zu den weiteren Sehenswürdigkeiten gehört der monumentale Signalturm, ein unübersehbares Bauwerk mit einem endlos brennenden Feuer an der Spitze. Die Spieler finden auch vertraute Annehmlichkeiten wie Unterkünfte, Händler und sogar die Hütte der Kräuterhexe.