Exoprimal: Hardware-Check des Dinoshooters

Autor:, in / Exoprimal

In einem Vergleich von Digital Foundry zeigt das Team auf, wie es um den technischen Stand von Exoprimal steht.

Das Anti-Dino-Abenteuer von Capcom steht jetzt auf dem technischen Prüfstand. Wie gut schlägt sich Exoprimal auf der PlayStation 5 und der Xbox Series X|S? Diese und andere Fragen stellte sich das Team von Digital Foundry und sah sich die Spielversionen einmal genau an.

Capcom hat auf jeder Konsole eine solide und saubere Umsetzung ihres Action-Games erschaffen, unabhängig, ob es die Xbox Series X oder S sind, erhaltet ihr visuell eine starke Leistung. Natürlich muss die Xbox Series S Version aufgrund der Auflösung etwas zurückstecken, kann aber ebenso überzeugen. Um diese Leistung zu bewältigen, bediente sich Capcom bei seiner RE-Engine einiger technischer Tricks. Dank dieser technischen Zauberei erreicht ihr in der meisten Zeit die 60 Bilder pro Sekunde. Leider kommt es auf allen Plattformen immer wieder zu Einbrüchen in den Frames, gerade wenn mal mehr Dinos auf dem Bild unterwegs sind, und die Effekte der Waffen sich überlagern.

Gerade Nutzer mit einem geeigneten VRR-Monitor werden die Drops in der Bildrate kaum bemerken, da die Technik das sehr gut ausgleicht. Alle anderen schauen allerdings etwas in die Dino-Röhre.

Als Auflösung erhaltet ihr auf der Xbox Series X und der PlayStation 5 2160p (3840 x 2160 Pixel), die Xbox Series S hingegen schafft es noch auf 1440p (2560 x 1440). Der Bonus der so langsam in die Jahre kommenden RE-Engine macht sich gerade auf der schwächeren Hardware bemerkbar. Da Capcom hier keine Option bietet, das Spiel in einer niedrigeren Auflösung zu spielen, schafft es Exoprimal nicht, eine konstante Bildrate auf den Schirm zu bringen.

Das ganze Video findet ihr natürlich hier: