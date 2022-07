F1 22: Der Wahnsinn hat einen Namen: Abu Dhabi

Autor:, in / F1 22

Heiße Kämpfe und schnelle Runden erwarten euch im neusten Video zu F1 22 von der neu gestalteten Strecke in Abu Dhabi.

Der reine Wahnsinn! So kann man die Formel 1 treffend beschreiben, und genau das zeigen wir euch heute im neusten F1 22 Liga-Rennen in Abu Dhabi. Die neu gestaltete Strecke hat es in sich, wie ihr im Video sehen könnt.

Vom Rennstart an, wenn die Lichter ausgehen, bis hin zur letzten Kurve, bleibt es spannend, wer sich gegen den Red Bull-Fahrer durchsetzen kann.

Schaut rein und seid gespannt.

