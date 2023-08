Fallout 4: Starfield verzögert 4K-Upgrade

Mit der Veröffentlichung von Starfield am 1. und 6. September 2023 steht eine der wohl größten Spielveröffentlichungen des Jahres an. Bethesda nutzt dafür sämtliche Ressourcen und andere Projekte müssen da erst einmal warten. So auch das 4K-Upgrade zu Fallout 4, was man den Fans vor langer Zeit versprochen hat.

Pete Hines gab leicht scherzhaft bekannt, dass er nicht wisse, ob man es schon mitbekommen hat, aber man würde in knapp drei Wochen ein neues Spiel veröffentlichen, was momentan ein bisschen Priorität habe.

Doch auch nach der Veröffentlichung wird man bei Bethesda mit Sicherheit die oberste Priorität auf die ersten großen Patches legen, während man gerade nicht nur an der Veröffentlichung selbst, sondern bestimmt auch schon am großen Starfield Day 1 Patch arbeiten wird.