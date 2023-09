Fallout 4: 25 Millionen Exemplare bis 2020 ausgeliefert

Teilweise aktuellere Zahlen zu Spielen aus dem Portfolio von Bethesda Softworks wurden durch die veröffentlichen Dokumente bekannt, die Microsoft aus Versehen in der ungeschwärzten Version geleakt hatte.

Bezüglich des Rollenspiels Fallout 4 ist zu entnehmen, dass bis zum Jahr 2020 über 25 Millionen Einheiten ausgeliefert worden sind. Da selbst diese Zahl veraltet ist, dürften die tatsächlichen Zahlen wohl etwas höher sein. Bethesda selbst gab damals zum Release des Rollenspiels weltweit mehr als 12 Millionen an. Neuere Zahlen nannte man seitdem nicht.

Weitere Zahlen sagen aus, dass The Elder Scrolls V: Skyrim bis 2020 rund 40 Millionen Einheiten auslieferte. Das sind seitdem 20 Millionen mehr, denn Game Director Todd Howard verriet in diesem Jahr, dass man nun bei über 60 Millionen liege.

Auch für Fallout 5 gab man in den Unterlagen eine Prognose ab. Wie der Vorgänger erwartet man ebenfalls 25 Millionen Einheiten zum Launch. Bis es so weit ist, werden noch viele Jahre vergehen, denn es soll bekanntlich erst nach The Elder Scrolls VI erscheinen, was kürzlich erst in die frühe Entwicklungsphase gegangen ist.