Cyberpunk 2077: Inside the Game Doku von ARD

ARD Kultur-Dokumentation „Inside the Game – Cyberpunk 2077: Phantom Liberty“ ist jetzt verfügbar.

„Inside the Game – Cyberpunk 2077: Phantom Liberty“ wurde heute am 20. September in der ARD Mediathek veröffentlicht. Der Film ist eine ARD Kultur-Dokumentation von hr, WDR, ARD Kultur und MDR, Autorinnen sind Mariska Lief und Agata Pietrzik.

Der Film zeigt, wie die Entwicklerinnen und Entwickler kreativ mit der Niederlage im Rücken und mit Hassmails im Postfach umgegangen sind. Können sie verlorenes Vertrauen zurückgewinnen? Schaffen sie es diesmal ohne Überlastungen, Panikattacken und Depressionen zu bekommen?

Die Entwicklerinnen und Entwickler von Cyberpunk 2077 versuchen nun, den Neuanfang durch die Erweiterung „Phantom Liberty“ zu schaffen.

Quest Director Paweł Sasko, Studiochef Adam Badowski, Lore Director Patrick Mills und Leveldesigner Miles Tost ließen sich in Warschau, Berlin und Los Angeles über die Schultern blicken. Sie geben intime Einsichten in ein Unternehmen, das vor wenigen Jahren noch polnischer Underdog war, aber spätestens mit „Witcher 3“ zum Global Player wurde.