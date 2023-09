Microsoft: Jährlich 36 Milliarden Gaming-Umsatz bis 2030

Autor:, in / Microsoft

Dass Microsoft sich gerne ambitionierte Ziele steckt, ist hinreichend bekannt. Wie aus weiteren Unterlagen aus dem Leak zu dem Unternehmen hervorgeht, wir berichteten über die versehentliche Veröffentlichung, plant das Unternehmen bis 2030 einen jährlichen Umsatz von 36 Milliarden US-Dollar zu generieren.

Diese unglaublich hohe Summe soll allein durch die Gaming-Sparte von Microsoft erwirtschaftet werden. Dazu muss angemerkt werden, dass alle Zahlen ohne die Übernahme von Activision Blizzard geschätzt wurden.

Microsoft rechnet also bis zum Geschäftsjahr 2030 mit einem Umsatz von 36 Milliarden US-Dollar allein im Bereich Gaming. Darin enthalten sind 7,8 Milliarden Dollar für Abonnements, 1,4 Milliarden Dollar für Werbeeinnahmen und 2,6 Milliarden Dollar für mobile Transaktionen. Für reine Hardware-Verkäufe rechnet das Unternehmen 7 Milliarden US-Dollar ein. Was man an den Zahlen gut erkennen kann, Spiele, Cloud-Dienste und ähnliches bewertet das Unternehmen bis 2030 mit gewaltigen 16,9 Milliarden US-Dollar.

Die Grafik mit dem Titel „Unser Pfad zur Führung in Gaming“ ist hier zu sehen: