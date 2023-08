Xbox Game Pass: Diese Spiele sind für die neue Woche bekannt

Die neue Woche bringt euch einige neue Spiele für den Xbox Game Pass, wobei zwei Titel jetzt schon bekannt sind. So könnt ihr euch bereits morgen in die Weiten des Weltraums von Everspace 2 stürzen, während am 18. August The Texas Chainsaw Massacre auf euch wartet.

Xbox Game Pass Neuerscheinungen August 2023

15. August 2023 – Everspace 2 (Cloud und Xbox Series X|S)

18. August 2023 – The Texas Chainsaw Massacre

Des Weiteren wird Microsoft in Kürze die neuen Spiele für den Monat August 2023 bekannt geben. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden und werden euch selbstverständlich sofort informieren, sobald es Neuigkeiten gibt. Alle weiteren Meldungen findet ihr in der Xbox Game Pass News Übersicht.