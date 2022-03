Fallout 76: Fünf Jahre Roadmap in Planung

Trotz des holprigen Starts im Jahr 2018, hielt Bethesda immer an Fallout 76 fest. Man hörte auf das Feedback der Fans, brachte viele Verbesserungen ins Rollenspiel und sorgt mit regelmäßigen Seasons und Events, dass es immer etwas in Appalachia zu tun gibt.

Und ein Ende scheint nicht in Sicht. Denn wie Design Director Mark Tucker in einem Interview verriet, arbeite er selbst an einer 5-Jahre-Roadmap.

Je weiter man auf die Roadmap schaue, umso verschwommener wird sie, denn man würde die Dinge ständig anpassen, auch im Hinblick auf das, was die Spieler wollen.

„Das Lustige daran ist, wenn ich Ihnen zeigen könnte, was auf diesem anderen Monitor hier steht, würden Sie es gerne sehen, denn es ist ein Fünfjahresplan, an dem ich arbeite. Wir haben langfristige Pläne, und die Dinge werden ein wenig unschärfer, je weiter wir gehen, weil wir sie anpassen, je nachdem, was auftaucht und wir sehen, was die Spieler wollen und was sie tun.“ „Die Botschaft an unsere Spieler lautet: Es gibt keinen Grund zu glauben, dass wir das Spiel nicht weiter aktualisieren werden. Wir tun einiges, um sicherzustellen, dass wir das Spiel über einen langen Zeitraum hinweg weiter aktualisieren können. Wir haben eine Menge lustiger, cooler Sachen, von denen ich es kaum erwarten kann, den Leuten zu erzählen. Dinge, die über dieses Jahr hinausgehen.“

Erst kürzlich zeigte der Entwickler, was Spieler in Patch 34 und in Season 8 von Fallout 76 erwarten dürfen.