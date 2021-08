Far Cry 6: Live-Stream mit Xbox Series X Gameplay startet heute

Autor:, in / Far Cry 6

Ubisoft hat einen Live-Stream zu Far Cry 6 angekündigt, in dem sie Gameplay von der Xbox Series X Version zeigen werden.

Um euch die Wartezeit auf die Veröffentlichung von Far Cry 6 etwas zu verkürzen, hat Ubisoft einen Live-Stream zum Shooter angekündigt. Den Angaben zufolge wird dabei Gameplay aus der Xbox Series X Version gezeigt.

Der Stream startet heute am 31. August 2021 um 18:00 Uhr MESZ auf Twitch.

Far Cry 6 erscheint am 07. Oktober 2021 für Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC.