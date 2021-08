Autor:, in / Far Cry 6

Seht euch den offiziellen Story Trailer zu Far Cry 6 an und erlebt die Geschichte von Yaran-Diktator Antón Castillo.

Die Veröffentlichung von Far Cry 6 steht in wenigen Wochen an und der offizielle Story Trailer zum kommenden Revolutionsspiel von Ubisoft heißt euch in Libertad willkommen.

Revolutionen werden nicht von den Furchtlosen gewonnen, sondern von den Gefürchteten.

Offizieller Story Trailer Far Cry 6:

Far Cry 6 wird am 7. Oktober 2021 für Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC veröffentlicht.