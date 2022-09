FIFA 23: Liste der Top 23-Spieler veröffentlicht

Autor:, in / FIFA 23

EA SPORTS veröffentlicht die Top 23-Spieler in FIFA 23. Die vollständige Liste könnt ihr euch hier anschauen.

Electronic Arts freut sich, die 23 besten männlichen Spieler in EA SPORTS FIFA 23 bekannt zu geben. Mit Manuel Neuer, Joshua Kimmich und Toni Kroos sind drei deutsche Spieler vertreten, dazu kommt mit Sadio Mané ein weiterer Spieler aus der Bundesliga. Hier kommt die Top-23-Rangliste aus FIFA 23:

Spieler Verein Rating Karim Benzema Real Madrid 91 Robert Lewandowski FC Barcelona 91 Kylian Mbappé Paris Saint-Germain 91 Kevin De Bruyne Manchester City 91 Lionel Messi Paris Saint-Germain 91 Mohamed Salah Liverpool FC 90 Virgil van Dijk Liverpool FC 90 Cristiano Ronaldo Manchester United 90 Thibaut Courtois Real Madrid 90 Manuel Neuer FC Bayern München 90 Neymar Paris Saint-Germain 89 Heung-Min Son Tottenham Hotspurs 89 Sadio Mané FC Bayern München 89 Joshua Kimmich FC Bayern München 89 Casemiro Real Madrid 89 Alisson Liverpool FC 89 Harry Kane Tottenham Hotspurs 89 Ederson Manchester City 89 N’Golo Kanté FC Chelsea London 89 Jan Oblak Atlético Madrid 89 Erling Haaland Manchester City 88 Toni Kroos Real Madrid 88 Marquinhos Paris Saint-Germain 88

EA SPORTS startete bereits mit der Bekanntgabe der Ratings für die FIFA 23-Ambassadors, zu denen neben den Bundesliga-Profis Jude Bellingham und Alphonso Davies auch der deutsche Nationalspieler Kai Havertz zählt.

In den kommenden Tagen setzt EA SPORTS die Bekanntgabe der besten Spieler fort: Mit dabei sind u.a. die Premier-League-Spieler, die am stärksten verbesserten Profis, die Bundesliga-Spieler, die 5-Sterne-Skiller und viele mehr. Am Ende der Woche werden die 1.000 besten Profis enthüllt und die Fans aus aller Welt können mit der Diskussion über ihre Lieblingsprofis loslegen.

Dienstag, 13. September: Premier-League-Spieler und am stärksten verbesserte Profis

Mittwoch, 14. September: LaLiga-Spieler und beste U21-Profis

Donnerstag, 15. September: Bundesliga-Spieler und 5-Sterne-Skiller

Freitag, 16. September: Serie-A-Spieler, Ligue-1-Spieler und Spieler mit dem größtem Karrieremodus-Potenzial

Samstag, 17. September: Beste Passgeber und beste Dribbling-Profis

Sonntag, 18. September: Komplette Datenbank, schnellste Profis und Karrieremodus-Juwelen



Die Werte der weiblichen Profis werden am 23. September bekannt gegeben. Sie geben den Fans neue Informationen zur authentischen Integration der Frauenligen in FIFA 23. Weitere Details dazu folgen in Kürze.

Die neuesten Inhalte zu den Werten sind in der FIFA-Werte-Datenbank-Zentrale zu finden.

FIFA 23 wird von EA Vancouver und EA Romania entwickelt und erscheint am 30. September weltweit für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, Stadia, PlayStation 4 und Xbox One. Der Vorabzugriff für die FIFA 23 Ultimate Edition beginnt am 27. September 2022.