Football Manager 2024: Gameplay-Video aus dem Management-Spiel

Wir zeigen euch in einem neuen Video den Beginn der Karriere im Football Manager 2024 auf der Xbox Series X.

Seit dem 6. November ist das Management-Spiel Football Manager 2024 auf PC, Playstation 5 und Xbox verfügbar.

Im Football Manager 2024 wählt ihr eure Lieblingsmannschaft und versucht diese an die Spitze der jeweiligen Liga zu bringen. Ihr könnt euch aber auch einer größeren Herausforderung stellen und etwa mit Schalke 04 zurück in die 1. Bundesliga aufsteigen. Dieser Weg wird aber natürlich nicht einfach und euch werden tägliche Probleme eines Managers vor die Füße geworfen. So seid ihr dafür zuständig, eine gut funktionierende Taktik zu erarbeiten, Jugendspieler zu scouten, Verträge auszuhandeln und Trainingspläne zu erstellen.

Unseren Anfang im Karriere-Modus mit Borussia Dortmund könnt ihr euch in folgendem Video anschauen:

Football Manager 2024 | Der Beginn unserer Karriere

Der Football Manager 2024 ist für 59,99 Euro im Microsoft Store verfügbar und im Xbox Game Pass enthalten.

Welchen Verein werdet ihr wählen und an die Spitze der jeweiligen Liga bringen? Sagt es uns gerne in den Kommentaren.

