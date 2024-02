Football Manager 2024: Spiel schlägt alle bisherigen FM-Rekorde

Football Manager 2024 (FM24) ist die meistgespielte Version von Football Manager aller Zeiten. Der bisherige Rekord wurde in weniger als 100 Tagen gebrochen. Außerdem wurde zum ersten Mal in der Geschichte der Serie die Marke von 7 Millionen Spielern überschritten.

Mehr Spieler als je zuvor haben in Football Manager 2024, dem meistgespielten Titel in der Geschichte der Serie, ihre eigenen Fußballwelten geschaffen.

Die 20. Veröffentlichung der kultigen Franchise von Sports Interactive und SEGA verzeichnete Anfang der vergangenen Woche den sieben millionsten Spieler und brach damit den bisherigen Rekord von 6,88 Millionen Spielern, der von Football Manager 2023 aufgestellt wurde.

Die bisherige Zahl wurde über den gesamten Lebenszyklus von FM23 erreicht. FM24 brach diesen Rekord in weniger als 100 Tagen nach seiner weltweiten Veröffentlichung am 6. November 2023.

FM24 war auch der meistgekaufte Titel in der Geschichte der Serie, wobei die Fans mit unglaublicher Begeisterung auf die bisher umfangreichste Ausgabe von FM reagierten.

Die Reichweite und Anziehungskraft von FM24 wurde durch sein offizielles Debüt in Japan und den ersten Start auf Netflix Games gestärkt. Die Lehren aus dem Start von FM23 auf Apple Arcade und PlayStation 5 haben sich ebenfalls ausgezahlt, da das Feedback der Spieler und der Community direkt in Verbesserungen für die Veröffentlichung von FM24 auf Apple Arcade und den Konsolen, einschließlich der GamePass-Version, eingeflossen ist.

„Das Wissen, dass diese Platte kommen würde, hat mir erlaubt, darüber nachzudenken, woher wir kommen und wohin wir als Studio gekommen sind – und wir haben einen langen Weg hinter uns.“

„Von einem Spiel, das Paul und Ov Collyer ursprünglich zum Spaß in ihrem Schlafzimmer in Shropshire entwickelt haben, bis hin zu einem Studio, das von SEGA verfolgt und gekauft wurde, und jetzt in der Welt des Fußballs eingebettet ist und mit einigen der weltweit größten Clubs, Wettbewerben und Marken zusammenarbeitet – und dabei alle Höhen und Tiefen der Branche durchlebt hat – das ist wirklich überwältigend.“

„Wir haben drei verschiedene Phasen im Leben des Studios durchlaufen und sind dabei in Größe und Reichweite gewachsen, aber viele Dinge haben sich in dieser Zeit nicht geändert. Eines davon ist der Grund, warum wir Spiele machen. Die Leute arbeiten sehr hart, um das Geld für unsere Spiele zu verdienen, oft in Jobs, die sie nicht mögen, und wir bieten ihnen einen Ausweg.“

„Wie damals, als ich 1994, also vor 30 Jahren, damit anfing, wollen wir die Spiele mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis der Welt entwickeln und den Menschen eine Welt bieten, in der sie Fußballgeschichten erzählen und ihre Träume ausleben können.“

„Wir haben acht Jahre lang daran gearbeitet, den Football Manager zugänglicher zu machen – nicht nur spielbar, sondern auch für mehr Menschen zugänglich – und wir sind immer noch dabei. Das bedeutete, dass wir die Sprachunterstützung in neuen Ländern, vor allem in Japan, China und Korea, hinzugefügt haben.“

„Das Ergebnis ist, dass Asien jetzt 20 % unserer Zielgruppe ausmacht. Das bedeutete verschiedene Versionen des Spiels für verschiedene Zielgruppen und wir haben auch Abonnement-Plattformen von Drittanbietern in einer Weise genutzt, wie es kein anderes Studio getan hat.“

„Unser unglaubliches Wachstum der Spielerzahlen in den letzten Jahren, von zwei Millionen Spielern im Jahr 2020 auf sieben Millionen im Jahr 2024, zeigt nicht nur, dass unsere Strategie funktioniert, sondern auch, dass wir uns als Studio in allen Bereichen verbessert haben und gewachsen sind.“

„Ein Team besteht aus all seinen Teilen, und ich bin sehr stolz und habe das große Glück, ein so großartiges Team leiten zu dürfen, dessen Talent und harte Arbeit unsere Ziele und Bestrebungen Wirklichkeit werden lassen… und eine unglaubliche Gemeinschaft von Spielern zu haben, mit denen wir schon in den Anfängen des Internets in den frühen 90er Jahren direkt ins Gespräch gekommen sind.“

„Die harte Arbeit hört hier aber nicht auf. Wir haben in den nächsten Jahren noch viel vor, angefangen mit FM25 und all dem, was der Wechsel zu Unity und die Einführung von Frauenfußball bedeutet. Wir bringen seit 33 Jahren Spiele heraus, aber was wir jetzt tun, ist die Vorbereitung auf die nächsten 30 Jahre, in denen wir erwarten, dass wir noch jahrzehntelang innovativ sein werden.“