Football Manager 2024: 6 Millionen Spieler schnell erreicht

Für den Football Manager 2024 läuft es gerade richtig gut. Im November wurde das Spiel aus dem Hause SEGA veröffentlicht und obwohl sich die Reihe schon bislang als sehr erfolgreich erwies, knackt der Football Manager 2024 vergleichsweise schnell eine bedeutende Marke.

Wie Miles Jacobson via Twitter mitteilte, sei der Football Manager 2023 das erste Spiel der Reihe gewesen, das 6 Millionen Spieler hatte. Dafür hätte das Spiel 284 Tage gebraucht.

Inzwischen hat auch der Football Manager 2024 6 Millionen Spieler in seinen Bann ziehen können – und das im Vergleich rasend schnell. Nur 59 Tage nach der Veröffentlichung sei die magische Grenze durchbrochen worden, geht aus dem Tweet hervor, mit dem sich Jacobson bei allen Partnern und Spielern bedankt.

Gespannt darf man also sein, welche Marke(n) der Football Manager 2024 vielleicht in Zukunft knackt. Habt ihr euch das Spiel noch nicht geholt, möchtet euch aber selbst ein Bild davon machen, dann könnt ihr das natürlich weiterhin. Verfügbar ist Football Manager 2024 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, Nintendo Switch, PC, iOS, Android und Mac. Außerdem kann das Spiel über Netflix gezockt werden. Auch im Game Pass ist Football Manager 2024 enthalten.