Fortnite: Dragon Ball-Kollaboration geht in die zweite Runde

Die Dragon Ball-Kollaboration geht in die zweite Runde in Fortnite. Hier gibt es erste Informationen.

Zeit für die nächste Stufe: Ab heute geben Son Gohan und Piccolo im Rahmen einer zweiten Dragon Ball-Kollaboration ihr Fortnite-Debüt. Mit dabei sind der Angriffsgegenstand “Kamehame Ha” und der Fortbewegungsgegenstand „Jindujun (Kintoun)“ aus dem Tresor, außerdem ist die Dragon-Ball-Abenteuerinsel zurück.

Battle Royale überschreitet alle Grenzen

In jedem Spiel in Battle Royale/Null Bauen fallen die Gegenstände Kamehame Ha und Jindujun (Kintoun) in Kapseln vom Himmel. Diese beiden Gegenstände bleiben bis V.23.40 in Battle Royale/Null Bauen.

Abseits von Battle Royale: Die Dragon-Ball-Abenteuerinsel ist zurück

Die vom Entwicklerteam Vysena Studios erstellte Dragon-Ball-Abenteuerinsel bietet ikonische Schauplätze aus der Serie, die es zu erkunden gilt, sowie eine offene PvP-Kampfarena. Die Dragon-Ball-Abenteuerinsel kann entweder über den Entdecken-Bildschirm oder den Inselcode 5642-8525-5429 erreicht werden.

Neue Aufträge und Belohnungen

Ab heute um 15:00 Uhr kann ein wöchentlicher Dragon-Ball-Auftrag auf dieser Insel abgeschlossen werden, um das Spraymotiv „Beast Gohan“ zu erhalten. Mit einem weiteren wöchentlichen Dragon-Ball-Auftrag kann ab dem 07. Februar um 15:00 Uhr das Spraymotiv „Orange Piccolo“ freigeschaltet werden.

Das Dragon-Ball-Set wird noch mächtiger

Während Spielerinnen und Spieler auf der Battle Royale-Insel große Mächte nutzen oder auf der Dragon-Ball-Abenteuerinsel Dragon Balls sammeln, können sie sich auch als Dragon-Team-Mitglieder Son Gohan oder Piccolo auf den Weg machen. Diese neuen Outfits – und die dazu passenden Accessoires – sind ab sofort im Item Shop erhältlich.

Weitere Informationen gibt es im Fortnite-Blog.