Fortnite: Hexerschule mit Geralt wird fortgeführt

Der berühmte Monsterjäger und Protagonist der The Witcher-Spieltrilogie von CD PROJEKT RED ist über den Chapter 4 Season 1 Battle Pass von Fortnite erhältlich und ist Teil der Gaming Legends Series.

Geralts Outfit sowie eine Reihe von Kosmetika zum Thema Hexer, darunter das Witcher-Rückenbling, das vom Hexer-Fertigkeitssymbol „Muskelgedächtnis“ inspirierte Spray, das Igni-Zeichen-Emote, ein Geralt of Rivia-Ladebildschirm und die Hexer-Silberschwert-Spitzhacke können durch das Abschließen einzigartiger Quests in Fortnite freigeschaltet werden (zum Abschließen von Quests ist der Chapter 4 Season 1 Battle Pass erforderlich). Das erste Set von Quests ist jetzt im Spiel verfügbar, weitere folgen am 28. Februar 2023.

Alle Spieler und Spielerinnen können zudem an der Hexerschule teilnehmen, um sich Belohnungen im Spiel zu verdienen. Die Herausforderungen der Lama-Schule beinhalten vier Pfade, die jeweils eine Reihe von Prüfungen und von der Community erstellte Herausforderungskarten enthalten, die von Hexer-Zeichen und ikonischen Orten der Hexer-Welt inspiriert sind.

Durch das Fortschreiten in der Lama-Schule können Spieler Belohnungen wie die Hexer-Silberschwert-Spitzhacke, einen „Geralt von Riva“-Lobby-Track, das Spraymotiv der Wolfsschule, Hexer-Schule-Emoticons und Hexer-Zeichen-Banner-Icons freischalten. Der Chapter 4 Season 1 Battle Pass ist nicht erforderlich, um an der Lama-Schule teilzunehmen. Pfad 1 der Lama-Schule ist ab sofort verfügbar und kann über die offizielle Website aufgerufen werden.

Die Pfade 2, 3 und 4 werden jeweils am 14., 21. und 28. Februar freigeschaltet.

Um die Gegenstände zu erhalten, haben Fans die Chance ab sofort, bis zum 11. März 2023 um 05:59 Uhr, Aufgaben auf der Website der Lamaschule zu absolvieren. Für die Aufgaben der Lamaschule ist kein Battle Pass erforderlich.

Die Fortnite Lamaschule-Herausforderungen enthalten vier Pfade, die in den kommenden Wochen verfügbar sein werden.

Während Spieler:innen auf den einzelnen Pfaden vorankommen, werden sie mit Ingame-Aufgaben herausgefordert, die in Battle Royale und Null Bauen abgeschlossen werden können. Der Abschluss einer Aufgabe schaltet die nächste Aufgabe frei, bis ein Hindernis erreicht wird.

Wenn ein Hindernis erreicht wird, erhalten Spieler:innen Zugang zu einer von einem Creator erstellten Insel, die auf einem bestimmten Lamaschule-Zeichen basiert.

Bei Abschluss aller Creator-Inseln wird das Lamaschule-Emoticon freigeschaltet.

Weitere Informationen zur Lamaschule gibt es hier oder im Fortnite-Blog.