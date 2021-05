Fortnite: Kostenlose Items während des Creative Mayhem-Events

Spieler, die bis zum 11. Mai 2021 am Creative Mayhem-Event in Fortnite teilnehmen, können zwei Items freischalten. Das erste ist das Goldene Flopper-Spray, in Form eines goldenen Flopper-Fisches, den die Spieler auf jede Oberfläche auf der Insel sprühen können. Um dieses freizuschalten, müssen sich Spieler einfach für Creative Mayhem anmelden. Wer mehr Freebies will, kann sich die Piranhas-Pickaxe freischalten, indem mindestens 30 Minuten in der Creative Mayhem-Playlist gespielt wird.

Die Map ist derzeit im Creative Hub zu sehen. Es kann auch der Creative Code 1994-6642-9073 im Spiel eingegeben werden, oder einfach dem Link folgen.

Epic hat sogar einen Wettbewerbsaspekt in Creative Mayhem eingebaut. Spieler können sich die Gelegenheit verdienen, Fortnite mit ihren Lieblings-Inhaltserstellern zu spielen, indem sie ihre beste Endzeit auf der Creative Mayhem-Map einreichen. Und das funktioniert folgendermaßen:

Spielt die Map „Creative Mayhem“ durch

Zeichnet euren Lauf durch die Creative Map auf, die auf der offiziellen Creative Mayhem-Website verfügbar ist

Meldet euch auf der Website mit eurem Epic Games-Konto an

Wählt euren Lieblings-Creator

Ladet euer Video auf YouTube hoch

Teilt den Link zu eurem Video und eurer Bestzeit auf der Website

Zwischen dem 12. und 14. Mai wird Epic alle Einsendungen prüfen und die Qualifikanten für das Creative Mayhem Main Event bekannt geben. In diesem Turnier werden acht Content Creators und ihre Communities gegeneinander antreten, um es in die Global Finals zu schaffen. Das Finale findet live am 5. Juni statt, wobei ein Preisgeld von 264.000 US Dollar auf dem Spiel steht.