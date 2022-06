Forza Horizon 5: Das schnellste Auto bringt jetzt über 600 km/h

Autor:, in / Forza Horizon 5

In Forza Horizon 5 habt ihr die Möglichkeit durch Updates und Tuning eine Geschwindigkeit von über 600 km/h zu erreichen.

Don Joewon Song zeigt euch weiter unten, wer in acht Minuten den Koenigsegg Jesko auf satte 617 Kilometer pro Stunde bringt!

Im Video zeigt er euch auch, wie ihr im Laufe des Upgrade-Verfahrens und des Tuning-Prozesses das Auto immer schneller und schneller macht.

Natürlich ist es bei so einer hohen Geschwindigkeit auch immer schwieriger, das Auto unter Kontrolle halten zu können. Interessant ist auch die Cockpit-Ansicht, denn immerhin ist es auch nicht mehr so einfach bei einer so hohen Geschwindigkeit noch alles im Blick zu behalten.