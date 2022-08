Forza Horizon 5: Das sind die neuen Aufgaben und Belohnungen

Autor:, in / Forza Horizon 5

Es gibt neue Belohnungen im Forza Horizon 5 Forzathon Shop in dieser Woche, unter anderem eine Hupe mit Banjo-Kazooie-Sound.

In dieser Woche sind neue Belohnungen im Forzathon Shop von Forza Horizon 5 angekommen, auch für Nostalgiker ist etwas dabei. Playground Games hat die neuen Herausforderungen und Shop-Items von Forza Horizon 5 vorgestellt. Es gibt wie üblich Wheelspins und Super Wheelspins, aber auch etwas für all jene Spieler, die schmerzlich auf Neuigkeiten zu Banjo-Kazooie warten.

Für den schmalen Preis von 75 Forzathon Punkten könnt ihr euch die Hupe Banjo-Kazooie Spiral Mountain Part 2 für all eure Vehikel sichern. Um Forzathon Punkte zu ergattern müsst ihr lediglich an der Festival-Spielliste teilnehmen, das können bestimmte Blitzer oder Blitzerzonen mit besonderen Fahrzeugen, Gefahrenschilder oder alle anderen möglichen Sachen in Mexiko sein, die nur für kurze Zeit verfügbar sind.