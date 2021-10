Forza Horizon 5: Festival-Spiellisten kehren zurück

Als Bestandteil von Update 7 wurde die Festival-Spielliste erstmals in Forza Horizon 4 ab März 2019 eingeführt und ist nun direkt von Anfang an in Forza Horizon 5 dabei.

Verschiedene Aufgaben aus den Bereichen des Spiels gilt es zu erfüllen, um Punkte statt Prozente zu sammeln und Belohnungen freizuschalten. Im Stream von Let’s ¡Go! Episode 9 wurde Serie 1 von Forza Horizon 5 vorgestellt und es gibt einiges für die Spielerinnen und Spieler zu tun.

Erstmal das Bewährte:

Wie bereits aus dem Vorgänger bekannt, geht es mit einer wöchentlichen Herausforderung los, aufgeteilt in vier Kapitel. Werden alle absolviert, gibt es 5 Punkte. Ergänzt wird diese durch sieben Tagesaufgaben zu je 1 Punkt.

Die Spielplatz-Partie gibt euch 3 Punkte.

Drei PR-Stunt-Herausforderungen geben euch jeweils 2 Punkte.

Für jede gewonnene Saison-Rennveranstaltung gibt es 5 Punkte, drei stehen zur Auswahl.

Für einen Schnappschuss in der Foto-Herausforderung gibt es 2 Punkte.

Eine saubere Runde in den monatlichen Rivalen verschafft euch 4 Punkte.

Jetzt zu den Neuerungen auf der Spielliste:

Wird ein Horizon Arcade-Event abgeschlossen, gibt es weitere 3 Punkte.

Gewonnene Ko-Op-Veranstaltungen über Horizon Tour geben euch 2 Punkte.

Die Schatzsuche, sofern in der Saison dabei, gewährt nach Erfüllung 2 Punkte.

Eine wechselnde Herausforderung im Multiplayermodus Horizon Open bringt 2 Punkte.

Ebenfalls 2 Punkte gibt es für eine Aufgabe im Battle Royale-Modus Eliminator.

Und zu guter Letzt die wohl wichtigste Änderung an der Festival-Spielliste: Ihr dürft nur dann an der Prüfung teilnehmen, bei der ihr gegen KI des höchsten Schwierigkeitsgrads antretet und 6 Punkte verdienen könnt, wenn ihr die Hall Of Fame für das Durchspielen der Kampagne erreicht habt! So wollen die Entwickler sicherstellen, dass nicht wie in Forza Horizon 4 Anfänger ungetunte Autos und mangelnde Fahrkünste mitbringen und die Teamveranstaltung für alle zu einer schlechten Erfahrung machen.

(Großansicht öffnen)

Jeder der oben genannten Punkte hat auch seine eigene Belohnung in Form von Forzathon-Punkten, Wheelspins, Super Wheelspins, Autos, Credits, Hupen, Schnellchatphrasen oder Emotes. Die 50 %- und 80 %- Belohnungsautos werden nun bei einem vergleichbaren Punktewert freigeschaltet, sodass ihr nicht alle der angebotenen Herausforderungen erfüllen müsst, aber es gibt einen Erfolg dafür.

Serie 1 mit einem Maximalwert von 241 Punkten bietet direkt eine Reihe von Autos, die ihr auf keinen Fall verpassen solltet, hier einige Highlights:

Serienbelohnung für 120 Punkte: 2021 Mercedes-AMG ONE

Sommersaisonbelohnung für 26 Punkte: 1982 DeLorean DMC-12

Wintersaisonbelohnung für 42 Punkte: 1998 Subaru Impreza 22B-STi Version

Frühlingssaisonbelohnung für 44 Punkte: 1985 Toyota Sprinter Trueno GT Apex

Für alle, die bereits ab dem 5. November im Early Access oder 9. November zum regulären Start ins Spiel starten, gibt es eine abgespeckte Willkommensplaylist. Diese wird im Spiel selbst natürlich der Frühlingssaison entsprechen. Ein wenig Zeit also, um sich den Platz in der Hall of Fame zu sichern.