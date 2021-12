Forza Horizon 5: Holt euch den Toyota-Rennanzug in der Supra GR-Meisterschaft

In Forza Horizon 5 läuft in der aktuellen Festival-Spielliste noch bis Donnerstag um 15:00 Uhr die Winter-Saison.

Bis dahin habt ihr noch Zeit euch den legendären Toyota-Rennanzug zu verdienen.

Was ihr dafür tun müsst?

Gewinnt in der „2020 Supra GR-Meisterschaft“ solo gegen sehr erfahrene Drivertare und holt euch den ersten Platz. Die Veranstaltung könnt ihr alternativ auch im Koop oder im PvP fahren.

Mit Abschluss der Meisterschaft verdient ihr euch nicht nur die schicke neue Rennpelle, sondern es gibt noch 5 Punkte für den Saisonfortschritt. Die Punkte helfen euch dabei den Ferrari 599 GTO bei 25 Punkten bzw. den Meyers Manx FE bei 45 Punkten freizuschalten.

Today kicks off the @Toyota GR Supra Championship, where you can compete for a fancy new (exclusive) Toyota GR racing suit! #ForzaHorizon5 pic.twitter.com/9g6Q1srgqF

— Forza Horizon (@ForzaHorizon) December 23, 2021