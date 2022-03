Forza Horizon 5: Termin zum Series 6 Update Stream

Autor:, in / Forza Horizon 5

Playground Games hat den Termin für den Forza Horizon 5 Let’s Go! Stream bekannt gegeben und wird dabei über das Series 6 Update berichten.

Der Forza Horizon 5 Let’s Go! Stream findet diese Woche am Donnerstag, dem 24. März um 10 am PDT statt. Dabei wird es Neuigkeiten zum Series 6 Update geben. Informationen zum ersten Forza Horizon 5 DLC wird es hingegen nicht geben.

Bevor der Forza Horizon 5 Stream startet, wird es wie gewohnt eine Stunde lang Neuigkeiten aus der Welt von Forza im Forza Monthly Stream geben.