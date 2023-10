Forza Motorsport 2023: Enthüllung und finale Version im Vergleich

Autor:, in / Forza Motorsport 2023

Schaut euch einen Vergleich des ersten Gamesplays aus der Enthüllung von Forza Motorsport aus Juni 2022 auf PC mit der finalen Version des Rennspiels an.

Die erste Gameplay-Demo zu Forza Motorsport wurde beim Xbox & Bethesda Games Showcase im Juni 2022 gezeigt. Seitdem ist mehr als ein Jahr vergangen und das Rennspiel ist nun seit wenigen Tagen im Early Access spielbar.

Einen Vergleich des Gameplays aus der damaligen Enthüllung mit Spielszenen aus der finalen Version hat ElAnalistaDeBits angefertigt. Die Szenen aus der finalen Version des Rennspiels wurden auf dem PC mit maximalen Einstellungen und Raytracing aufgenommen.

Was sagt ihr nach dem Vergleich? Hat Turn10 das geliefert, was die Enthüllung versprochen hat? Lasst es und gerne in den Kommentaren wissen.