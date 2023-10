Telltale Games: Angeblich Großteil der Mitarbeiter entlassen

Das Entwicklerstudio Telltale Games bestätigt die Entlassung einer unbekannten Anzahl an Mitarbeitern. Grund für die Maßnahme seien die aktuellen Marktbedingungen, heißt es dazu von offizieller Seite.

Aktuell ist nicht bekannt, wie viele Mitarbeiter des Studios betroffen sind. Laut dem mittlerweile ehemaligen Mitarbeiter und Cinematic Artist Jonah Huang soll es sich um einen Großteil der Belegschaft handeln, der Anfang September seinen Hut nehmen musste.

Alle laufenden Projekte des Studios, die sich derzeit in Entwicklung befinden, zu denen unter anderem das Anfang des Jahres auf 2024 verschobene The Wolf Among Us 2 gehört, befinden sich laut Telltale weiterhin in Produktion.

„Wir haben diese Maßnahme nicht auf die leichte Schulter genommen, und unser Engagement für das Geschichtenerzählen und das Finden neuer Wege, dies zu tun, bleibt unverändert. Wir sind allen für ihr Engagement auf diesem Weg dankbar und wir arbeiten daran, alle Betroffenen zu unterstützen“, erklärte ein Sprecher gegenüber GamesIndustry.biz.