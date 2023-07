Free Play Days: Kostenlose Spieltage mit The Crew 2 und mehr

Bei den Free Play Days heizen Spieler unter anderem in The Crew 2 durch die Vereinigten Staaten.

Sehr sportlich geht es in dieser Woche bei den Free Play Days auf der Xbox zu. Xbox-Spieler mit einer Goldmitgliedschaft oder einem Ultimate-Abonnement des Xbox Game Pass können den Rennsport in The Crew 2 zu Land, zu Wasser und in der Luft erleben.

Wer es heftiger mag, steigt hingegen im Mixed-Martial-Arts-Spiel UFC 4 in das Oktagon und stellt dem Publikum seine Kampfkünste zur Schau.

Gleich die doppelte Auswahl an Baseball versprechen die Spiele MLB The Show 23 und Super Mega Baseball 4. Wer von euch schafft einen Home-Run?

Die angebotenen Spiele sind für die Dauer der Free Play Days (enden voraus. am Montag um 08:59 Uhr) mit Rabatten versehen, solltet ihr euch für einen Kauf entscheiden.

Free Play Days KW27/2023