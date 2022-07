Free Play Days: Kostenlose Spieltage mit Tropico 6 und mehr

Autor:, in / Free Play Days

Xbox-Live Goldmitglieder können sich dieses Wochenende auf drei abwechslungsreiche Titel freuen: Entweder als El Presidente die Karibik „demokratisch leiten“, den Baseballschläger schwingen oder in rundenbasierten Kämpfen den König rächen.

Mit MLB The Show 22, For the King und Tropico 6 ist all das dieses Wochenende auf der Xbox möglich.

Einzige Voraussetzung dafür ist eine Xbox-Live Goldmitgliedschaft oder ein aktives Xbox Game Pass Ultimate Abonemment. Inhaber vom letzteren können übrigens auch nach Ablauf des Wochenendes MLB The Show 22 und Tropico 6 weiterspielen. Diese sind dauerhaft im Abo enthalten. Wer allerdings For the King ausprobieren möchte, sollte dieses Wochenende dazu nutzen.

