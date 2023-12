Frostpunk 2: Gameplay-Teaser zeigt vergrößerte Stadt

Autor:, in / Frostpunk 2

Der von 11 Bit Studios entwickelte postapokalyptische City-Builder Frostpunk 2 soll in der ersten Hälfte 2024 für den PC erscheinen. Ob und wann das Spiel auch für Konsolen erscheint, ist bisher nicht bekannt.

30 Jahre nach den Ereignissen des ersten Teils gibt es weiterhin einige Probleme und jede Menge Konfliktpotenzial. Wie im neuen Gameplay-Teaser zu sehen ist, beherbergt die Stadt nun deutlich mehr Menschen und auch ihre Ausmaße haben zugenommen.

Am Ende des Videos versprechen die Entwickler eine in Kürze stattfindende Gameplay-Enthüllung zu Frostpunk 2. Ein Auftritt am 7. Dezember bei den Game Awards erscheint naheliegend.