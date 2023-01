Gaming: Forza Horizon 5 war in den USA meistverkaufte Xbox exklusive Spiel

Autor:, in / Gaming

Welche Videospiele in den USA im Jahr 2022 am meisten verkauft wurden, haben wir euch diese Woche bereits in einer Top-10-Liste verraten.

Die NPD Group hat aber noch weiter Informationen zu Käufen bereitgestellt. So etwa zu den erfolgreichsten exklusiven Spielen nach Plattform.

Auf Xbox-Konsolen war demnach das Rennspiel Forza Horizon 5 das meistverkaufte exklusive Videospiel. God of War: Ragnarok war hingegen auf der PlayStation am erfolgreichsten, während für Spieler auf Nintendo Switch Pokémon: Scarlet and Violet die Nummer Eins waren.

Beim Zubehör war letzte Jahr Microsofts Xbox Elite Controller Series 2 in den USA der am meisten verkaufte Controller.

Bei den Hardware-Verkäufen stieg der Umsatz mit Konsolen um 8 % gegenüber dem Vorjahr auf 6,57 Milliarden US-Dollar. Die meisten Konsolen nach Stückzahlen verkaufte 2022 Nintendo mit seiner Switch, gefolgt von der PlayStation 5.